Эксперты моды назвали самые популярные купальники 2020 года

Эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Так, например, трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта. В подобных комплектах бренда Oh Polly позировали модели Дизая Шлотц (Desiree Schlotz), Тарша Оларте (Tarsha Olarte) и Анастасия Нова (Anastasia Nova).

Фото опубликовано @desireeschlotz

Востребованными стали также белые купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица. Дизайн топа от комплекта Make A Splash стоимостью 40 фунтов стерлингов (3900 рублей) представляет собой два прямоугольных куска ткани, соединенных тонкими ремешками. Изделие не прикрывает часть груди. Например, в нем сфотографировалась модель китайско-итальянского происхождения Адель Грисони (Adele Grisoni).

Фото опубликовано @adelegrisoni

Большим спросом также пользовались купальные костюмы с принтом тай-дай. Звезда популярного реалити-шоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировалась в бикини синего цвета с упомянутым стилем окрашивания. Другая телезвезда, Зара Макдермотт (Zara McDermott), поделилась в соцсетях снимком в комплекте розового цвета с плавками с высокой посадкой.

Фото опубликовано @zara_mcdermott

Кроме того, знаменитости полюбили бикини из денима. Речь идет о комплекте Daisy Denim 2 Piece стоимостью 33 фунта стерлинга (3220 рублей) марки Fashion Nova. Отмечается, что он стал популярным благодаря британской модели Лоан Лав (Loan Love), которая опубликовала в своем Instagram фото в таком купальнике. Кадр был сделан во время ее отдыха в Каннах.

Фото опубликовано @loan_love_

В июле женщинам с маленькой грудью предложили новую форму купальника. Речь идет о бикини с косточками, которые будут поддерживать бюст. При этом у топа не должно быть плотных чашек. Отмечается, что такая модель подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее.