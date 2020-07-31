Бикини в тон джинсов стало трендом у моделей

Знаменитости начали массово делиться снимками, на которых они запечатлены в джинсах и купальниках в тон, и запустили новый тренд. На опубликованные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты Daily Star.

По информации издания, модели популярных брендов полюбили фотографироваться в бикини марки Fashion Nova, ткань которого имитирует деним. Стоимость раздельного купальника модели Daisy Denim составляет 32 фунта стерлингов (3119 рублей).

Фото опубликовано @tianamusarra

Так, например, в флешмобе поучаствовала манекенщица Лоун Лав (Loan Love), которую запечатлели в названном бикини на шезлонге. Блогерша Тиана Мусарра (Tiana Musarra), в свою очередь, попозировала в облегающих джинсах с завышенной талией.

Фото опубликовано @amarni

В то же время модель Аналиция Чавес (Analicia Chaves) выбрала для фотографии джинсы-клеш, а звезда TikTok Амарни (Amarni⁠), на которую в соцсети подписаны больше 200 тысяч человек, сфотографировалась в расстегнутых джинсах, демонстрируя купальник.

В июле знаменитости полюбили новую позу для фотографий в купальниках и начали новый флешмоб. Речь идет о снимках, на которых они стоят вполоборота к камере. По мнению журналистов, такое положение позволяет им выгодно показать свою фигуру.