Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб

Знаменитости массово начали фотографироваться в купальниках в одной и той же позе и запустили флешмоб. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Девушки полюбили позировать, стоя вполоборота к камере. По мнению журналистов, такое положение позволяет им выгодно показать свою фигуру.

Описанными кадрами, в частности, поделились звезды популярных британских реалити-шоу Зара МакДермотт, Шарлотта Кросби, Эмбер Гилл, супермодели Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, певица Дуа Липа и другие.

Например, МакДермотт в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором демонстрирует подтянутое тело, стоя в бикини лилового цвета бренда Oh Polly Swim.

24-летняя Дуа Липа опубликовала фотографию в аналогичной позе в черном купальнике во время отдыха. В свою очередь бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в таком же ракурсе с велосипедом. Ее запечатлели топлес в плавках синего цвета.

fridays @ohpolly @ohpollyswim Фото опубликовано @zara_mcdermott

В июне «удлиняющая» ноги поза стала новым женским трендом в соцсетях. Известно, что позиция получила название Jazz Legs. Так, знаменитости и блогерши массово опубликовали снимки, на которых позируют перед зеркалом, выставив перед собой прямую ногу и отклонившись корпусом назад.