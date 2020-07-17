Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб

Фотографии звезд с детьми, на которых они запечатлены в одинаковых нарядах, стали новым трендом. На размещенные в соцсетях изображения обратили внимание журналисты The Sun.

Например, в флешмобе приняла участие сестра Ким Кардашьян и бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. Ее сфотографировали вместе с двухлетней дочерью Сторми (Stormi) в атласном платье изумрудного цвета Ralph & Russo, которое оформлено высоким вырезом на ноге. На кадре ребенок стоит рядом с матерью в наряде из той же ткани, но другого фасона.

Фото опубликовано @kyliejenner

В то же время спортсменка Серена Уильямс опубликовала снимок с дочерью Олимпией (Olympia) с теннисного корта, на котором они попозировали в коротких юбках и лиловых облегающих топах бренда Nike. Телезвезда Билли Файерс (Billie Faiers), в свою очередь, сделала фото в зеркало в одинаковых с дочерью толстовках бирюзового цвета.

Фото опубликовано @billiefaiersofficial

Кроме того, актриса Бинки Фельстед (Binky Felstead) с трехлетней Индией (India) продемонстрировали похожие платья с цветочным принтом, а писательница Карли Стивенс (Carly Stevens) выбрала для себя и дочери джинсовые комбинезоны.

В апреле журналисты показали роскошную жизнь детей знаменитостей на карантине, который вводили из-за пандемии коронавируса. Так, например, Кайли Дженнер поделилась фото дочери Сторми, на котором последняя сидит в электромобиле изумрудного цвета — точной копии Mercedes-Benz G-Class. Предпринимательница Луиза Зиссман продемонстрировала прогулку с детьми на пони, принадлежащих семье.