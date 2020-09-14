Полная блогерша повторила нелепую позу супермодели и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской супермодели Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах Дженнер запечатлена в полный рост в черных велосипедных шортах, топе и походных ботинках во время спуска с холма. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать нелепую позу и наряд супермодели, сделав снимок в похожей локации. На ней были черные легинсы, обтягивающая майка и кроссовки. «Совет по заботе о себе: важно выйти на улицу и сфотографировать себя, падающую с холма», — подписала она пост, который набрал больше 180 тысяч лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши. «Примерно так я и выглядела за мгновение до того, как я подвернула свою лодыжку», «Ты лучшая!», «Это очень смешно», «Что бы ты ни делала — это работает», «Боже, ты всегда заставляешь меня смеяться над своими публикациями», «Ты падаешь очень элегантно», — писали они.

Ранее в сентябре Селеста Барбер повторила эффектное видео бразильской супермодели Изабель Гулар и насмешила поклонников. На оригинальных кадрах Гулар, одетая в золотистое платье, подходит подходит к балкону, открывает дверь и оборачивается к оператору. На своем видео блогерша попыталась спародировать действия и образ знаменитости.