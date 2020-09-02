Полная блогерша повторила эффектное видео супермодели и насмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила эффектный ролик бразильской супермодели Изабель Гулар и насмешила своих фанатов. Видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах Гулар подходит подходит к балкону, открывает дверь и оборачивается к оператору. Она одета в золотистое облегающее мини-платье с открытой спиной и длинными рукавами.

На своем видео Барбер, одетая в бежевое платье-комбинацию, пытается открыть окно у себя дома, в результате чего створка падает и прищемляет ей руку. «Как говорится, когда одна дверь открывается, другое окно закрывается и отбивает тебе руку», — пошутила блогерша в описании к посту, который набрал 756 тысяч лайков.

Фанаты оценили видео австралийки. «Очень смешно! Обожаю начинать день с твоих постов», «Ничто так не повышает настроение, как Селеста Барбер», «Ты лучшая!» — комментировали они.

В июне Селеста Барбер повторила ролик популярной британской исполнительницы Дебретт Барнетт, более известной как FKA twigs. На кадрах знаменитость танцует на шесте в нижнем белье, демонстрируя свою силу и растяжку. Барбер попыталась спародировать движения певицы в похожем наряде, однако ей не удалось поднять свой корпус, поэтому австралийка сползла с шеста.