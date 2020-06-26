Полная блогерша в белье повторила танец певицы на шесте и рассмешила фанатов

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила ролик популярной британской исполнительницы Дебретт Барнетт, более известной как FKA twigs. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах знаменитость танцует на шесте в нижнем белье, демонстрируя свою силу и растяжку. Барбер в свою очередь попыталась спародировать движения певицы в похожем наряде, однако ей не удалось поднять свой корпус, поэтому австралийка сползла с шеста.

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«Просто держись. Несмотря ни на что», подписала кадр блогерша, — добавив хештег #celestechallengeaccepted.

Публикация развеселила ее фанатов. «Ты делаешь меня счастливой!», «Да это прямо я!», «Теперь это мое любимое видео», «Ожидание и реальность», «Спасибо, ты сделала мой день лучше!» — комментировали они.

В июне Селеста Барбер повторила видео российской гимнастки Аделины Лазаровой. На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в туфлях на каблуках, джинсовых шортах и рубашке. Блогерша попыталась спародировать движения Лазаровой в похожем наряде и насмешила подписчиков.

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