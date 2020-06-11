Полная блогерша повторила видео российской гимнастки и насмешила подписчиков

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео российской гимнастки и тренера в студии растяжки Topstretching Аделины Лазаровой. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в туфлях на каблуках, джинсовых шортах и рубашке: она выбирается из спорткара с открытым верхом, перегибаясь через дверь и упираясь руками в пол, после чего ловко встает на ноги. Барбер в свою очередь попыталась спародировать движения Лазаровой в похожем наряде, вылезая через окно обычного автомобиля.

«Когда пабы вновь открылись», — подписала пост австралийка, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Публикация рассмешила ее подписчиков. «Это определенно твоя лучшая работа!», «Походка в конце великолепна», «Это самое смешное видео», «Селеста, ты просто прелесть!» — комментировали они.

В мае Селеста Барбер спародировала видео российской модели Анны Канюк в обтягивающем костюме. Так, на размещенном ролике последняя поднимает ноги вверх, снимает обувь и садится на диван. Блогерша попыталась повторить движения спортсменки, однако вместо того, чтобы сесть, упала на диван лицом в подушку.

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