Полная блогерша повторила видео российской модели и насмешила подписчиков

Видео: celestebarber / Instagram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила видео российской модели и основательницы студии растяжки Topstretching Анны Канюк. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в туфлях на каблуках, обтягивающих шортах-велосипедках и топе: она поднимает ноги вверх, снимает обувь и садится на диван. Барбер в свою очередь попыталась спародировать движения модели в похожем наряде и тапках. Однако вместо того, чтобы сесть, блогерша упала на диван лицом в подушку.

«Когда школа наконец-то заканчивается на один день», — подписала пост Барбер, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Публикация рассмешила ее подписчиков. «Ты просто гений», «Это я, когда пытаюсь быть грациозной и сексуальной», «Селеста, я тебя обожаю, ты лучшая», «Одна из лучших твоих пародий!» — писали они.

В мае Селеста Барбер повторила ролик самой молодой миллиардерши Кайли Дженнер в бикини. На опубликованном видео последняя распыляет на тело средство собственного бренда Kylie Skin в черном купальнике. Барбер попыталась спародировать позы Дженнер, однако вместо спрея она использовала крем.

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