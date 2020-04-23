Полная блогерша спародировала откровенный образ супермодели в нижнем белье

@celestebarber / Instagram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, спародировала откровенный образ бразильской топ-модели и бывшего ангела Victoria's Secret Адрианы Лимы в нижнем белье. Видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных черно-белых кадрах Лима позирует перед фотографом на диване в комплекте нижнего белья, чулках и туфлях на каблуке. Барбер, в свою очередь, попыталась повторить на видео позы модели, надев бюстгальтер, черную майку и трусы, а также колготки в сетку и босоножки.

«Просто пытаюсь быть сексуальной во времена челленджей», — подписала публикацию блогерша, добавив хештеги #celestechallengesccepted и #adrianalima. Пост рассмешил подписчиков Барбер. «Именно так я выгляжу на карантине», «Ты напомнила мне собаку, которая пытается устроиться поудобнее на диване», «Ты мое вдохновение — это очень смешно», — писали они.

В апреле Селеста Барбер повторила снимок британской певицы Риты Оры в купальнике. На опубликованном коллаже совмещено фото Оры в оранжевом бикини в бассейне и снимок Барбер в похожем купальнике в ванной. Поклонники оценили юмор блогерши. «Не знаю, у кого получилось более сексуальное фото», — комментировал один из них.

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