Полная блогерша повторила фото актрисы в купальнике и насмешила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской актрисы и фотомодели Эмбер Роуз, на котором последняя запечатлена в купальнике. Коллаж появился в Instagram-аккаунте Барбер в четверг, 9 апреля.

На оригинальном фото Роуз позирует в ярко-розовом слитном купальном костюме и неоновой маске-балаклаве на голове. Для шуточного поста Барбер, в свою очередь, тоже надела купальник, натянула черную маску с единственной прорезью для носа и приняла такую же позу. «Я возвращаю в моду носы», — подписала блогерша фото, которое собрало сто тысяч лайков.

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Публикация блогерши насмешила ее поклонников. «Я восхищаюсь твоим чувством юмора!», «Ты забыла изолировать нос», «Это очень смешно! Я навсегда твоя фанатка», — писали они в комментариях.

Ранее в апреле Селеста Барбер спародировала снимок американской супермодели и одной из «ангелов» бренда Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли. На коллаже были совмещены снимок модели, на котором она позирует в купальнике цвета фуксия, и фото Барбер в похожем белье и такой же позе.

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