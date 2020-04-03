Блогерша спародировала фото в бикини самой молодой миллиардерши в мире

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер в купальнике. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном коллаже совмещен снимок Дженнер, на котором она сидит в розовом бикини на стуле, стоящем в воде, и фото Барбер в похожем наряде и такой же позе. При этом блогерша попозировала в маленьком голубом тазике со стаканом в руке. «Социальное дистанцирование на всех влияет по-разному», — подписала она пост.

Подписчики Барбер посмеялись над ее публикацией, набравшей 275 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. «Ты выглядишь чертовски горячо!», «Селеста, ты победила!», «Думаю, твое фото гораздо лучше. Ты выглядишь естественно и красиво», — писали они.

В марте Барбер повторила снимок американской супермодели Беллы Хадид. Австралийка опубликовала коллаж, где совместила фото Хадид в белом купальнике и свое селфи в аналогичном образе.

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