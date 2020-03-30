Блогерша скопировала фото самой красивой женщины в мире в бикини

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой женщиной в мире. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном коллаже совмещено фото Хадид в белом купальнике и селфи Барбер в похожем образе и такой же позе. «Я тоже, Бэлла, я тоже», — подписала она пост, отвечая на слова супермодели под оригинальной фотографией.

Подписчики оценили юмор и внешний вид австралийки. «Выглядишь потрясающе!», «Обожаю твое чувство юмора! Вы обе прекрасны!», «Твоя грудь мне нравится больше», «Горячо!» — комментировали они.

Ранее Бэлла Хадид поделилась с поклонниками селфи в белом бикини, на котором она загорает под солнцем. В своем посте она заявила о том, что счастлива получать витамин D во время изоляции. Публикация набрала почти 900 тысяч лайков и больше четырех тысяч комментариев.

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время самоизоляции в марте. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) выложила фото в расстегнутой пижаме Louis Vuitton, оголяющей ее грудь, а британская модель Дэми Роуз (Demi Rose) попозировала без одежды вместе со своей коллегой на шезлонге во дворе дома.

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