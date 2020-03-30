Самая красивая женщина в мире поделилась фото в бикини во время самоизоляции

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенным кадром во время самоизоляции. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

23-летняя знаменитость сделала селфи без макияжа в бикини белого цвета с завязками. «Счастлива, что могу получить немного витамина D», — подписала она публикацию, которая набрала почти 900 тысяч лайков и больше четырех тысяч комментариев.

Пользователи сети восхитились внешним видом Хадид. «Ты словно луч солнца!», «Этот кадр сразил меня», «Ты выглядишь потрясающе!», «Люблю тебя, Белла, береги себя», — комментировали они.

Ранее 23 марта супермодель опубликовала откровенный пост во время карантина, в котором она призывала своих поклонников оставаться дома. Хадид сфотографировала себя в зеркале в бежевых прямых брюках, темной бейсболке и черных кроссовках, прикрыв обнаженную грудь буррито.

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