Модель воспользовалась опустевшим из-за коронавируса метро для съемки в белье

Фэшн-блогер и модель Рэйчел Линч (Rachel Lynch) воспользовалась опустевшим из-за коронавируса метро в Нью-Йорке для фотосессии в белье. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

Во время съемки девушка позировала в полупрозрачном комплекте нижнего белья с розовым кружевом британского бренда Agent Provocateur. Она также одета в телесные колготки и белые босоножки на высоком каблуке. Ее образ дополнили крылья как у «ангелов» Victoria's Secret и длинные розовые перчатки.

«Вероятнее всего, это первый и последний раз, когда я пользуюсь метро», — подписала публикацию Линч.

Подписчики девушки восхитились ее внешним видом. «Ты идеальна!», «Ангел, спустившийся с небес», «Выглядишь потрясающе», — писали они. Однако некоторые выразили возмущение в комментариях: «Какого черта ты делаешь?», «Отличное время для того, чтобы фотографироваться в метро», «Надеюсь, эта съемка была сделана несколько недель назад».

В марте знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции, случившейся из-за пандемии коронавируса. Так, например, звезда реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson) выложила кадр, на котором она запечатлена в розовой расстегнутой пижаме Louis Vuitton, оголяющей ее грудь.

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