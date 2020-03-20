«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в рекламе нижнего белья

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась для модного бренда Calvin Klein в нижнем белье. Ролик появился на YouTube-канале марки.

Модель приняла участие в видео-интервью в рамках рекламной кампании новой весенней коллекции. В нем знаменитость продемонстрировала несколько образов. Так, на одном из кадров Дженнер позирует в черном комплекте нижнего белья, а на другом танцует в белом боди с открытой спиной и коротких белых шортах с завышенной талией.

В интервью модель рассказывает о том, что она предпочитает носить в Лос-Анджелесе, делится, каково ей иметь столько сестер, и рассуждает о взаимоотношениях с матерью.

Ранее в марте Кендалл Дженнер сфотографировалась в откровенном купальнике. Она показала разноцветное бикини с плавками с высокой талией, при этом верх был завязан таким образом, что открывал часть ее груди. Публикация модели набрала больше восьми миллионов лайков.

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