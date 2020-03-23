Самая красивая женщина в мире сфотографировала голую грудь во время карантина

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенным кадром во время карантина. Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.
23-летняя модель сфотографировала себя в зеркале в бежевых прямых брюках, темной бейсболке и черных кроссовках. Голую грудь Хадид прикрыла буррито. Ее образ также был дополнен золотыми серьгами-конго, кольцами и часами.
«Я и мой буррито призываем вас остаться дома. Не только для себя, но и для всего мира и для всех людей, которых вы любите. Мы все должны объединиться, чтобы остановить этот вирус, но люди до сих пор не понимают этого. Пожалуйста, не будьте эгоистичными. Медитируйте. Проводить время со своей собакой, кошкой или рыбкой. Скорее всего, они безумно рады вашему вниманию 24 часа в сутки», — подписала публикацию знаменитость.
Поклонники и друзья Хадид одобрили посыл ее публикации. Пост набрал более миллиона лайков и больше четырех тысяч комментариев.
Ранее Белла Хадид уже делилась откровенным снимкам во время самоизоляции. Она сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголившем ее живот и грудь, и коричневых штанах. При этом на девушке нет бюстгальтера. Образ Хадид дополнило кольцо.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения