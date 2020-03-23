Самая красивая женщина в мире сфотографировала голую грудь во время карантина

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась откровенным кадром во время карантина. Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

23-летняя модель сфотографировала себя в зеркале в бежевых прямых брюках, темной бейсболке и черных кроссовках. Голую грудь Хадид прикрыла буррито. Ее образ также был дополнен золотыми серьгами-конго, кольцами и часами.

«Я и мой буррито призываем вас остаться дома. Не только для себя, но и для всего мира и для всех людей, которых вы любите. Мы все должны объединиться, чтобы остановить этот вирус, но люди до сих пор не понимают этого. Пожалуйста, не будьте эгоистичными. Медитируйте. Проводить время со своей собакой, кошкой или рыбкой. Скорее всего, они безумно рады вашему вниманию 24 часа в сутки», — подписала публикацию знаменитость.

Поклонники и друзья Хадид одобрили посыл ее публикации. Пост набрал более миллиона лайков и больше четырех тысяч комментариев.

Ранее Белла Хадид уже делилась откровенным снимкам во время самоизоляции. Она сфотографировалась в зеркале в разноцветном полосатом кроп-топе, оголившем ее живот и грудь, и коричневых штанах. При этом на девушке нет бюстгальтера. Образ Хадид дополнило кольцо.

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