Самая красивая женщина в мире поделилась откровенными фото во время карантина

Признанная самой красивой женщиной в мире супермодель Белла Хадид поделилась серией черно-белых откровенных фото. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На них Хадид позирует в майке, оголившей низ груди, и приспущенных брюках, черном пиджаке на голое тело и черных высоких трусах, а также длинном распахнутом жакете с классическими брюками клеш. Под жакетом также нет одежды, только украшения на шее.

«Меняю наряды для прекрасного дня самоизоляции на диване», — пошутила супермодель.

До этого Хадид публиковала откровенные снимки в зеркале, в подписи к которым отмечала, что находится на карантине из-за пандемии коронавируса уже несколько дней. «Будь в безопасности, уважай других, будь осторожен», — писала она.

В октябре прошлого года внешность американской супермодели палестинского происхождения признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо Беллы с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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