Найден способ стильно выглядеть в любимой одежде из 90-х самой красивой женщины

Журналистка The Sun нашла способ выглядеть стильно в любимой одежде из 90-х американской супермодели Беллы Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной. Ее фотографии были опубликованы на сайте издания.

В 2020 году знаменитости часто появлялись в образах, полностью состоящих из джинсовых вещей. Так, например, Хадид была неоднократно запечатлена в джинсовом костюме модного дома Balenciaga на неделе моды в Париже, а дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в феврале вышла в свет в прямых джинсах на завышенной талии и пиджаке из того же материала.

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Эксперт моды Сиобхан О'Коннор (Siobhan O'Connor) продемонстрировала несколько образов, представляющих этот тренд. На одном из размещенных фото она запечатлена в джинсовом комбинезоне H&M за 35 фунтов стерлингов (3199 рублей) и белых кедах. Ее также сфотографировали в рубашке из денима Pretty Little Thing и джинсах River Island. Стоимость ее наряда равна 55 фунтам стерлингов (около пяти тысяч рублей).

Помимо этого, девушка попозировала в джинсовом пиджаке из H&M и плаще из денима марки Topshop за 30 и 45 фунтов стерлингов соответственно (2742 и 4113 рублей).

Героиня материала посоветовала выбрать подходящий цвет, отметив, что светлые тона привлекают внимание, а темные, наоборот, стройнят. Она также порекомендовала не носить аксессуары из денима и надевать джинсы вместе с ковбойскими сапогами.

В феврале Белла Хадид вернула в моду худшие тренды из прошлого, в том числе и джинсовые наряды. Помимо них, она появлялась в плюшевых панамах разных цветов. По мнению журналистов, супермодель вернула в моду и цветные линзы, которые были актуальны 20 лет назад. Она не раз выходила в свет в очках с линзами янтарного цвета.

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