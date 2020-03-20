Певица Дуа Липа поделилась откровенным селфи из ванны во время самоизоляции

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась откровенным селфи из ванны во время самоизоляции. Серия снимков появилась ее в Instagram-аккаунте.

На фотографиях, сделанных с помощью смартфона, 24-летняя знаменитость позирует обнаженной. Она сидит в ванне с пеной, прикрывая оголенные части тела руками. На голове певицы — розовый платок модного дома Louis Vuitton. «Как скоротать время», — подписала она снимок.

Подписчики восхитились публикацией Дуа Липы, собравшей 883 тысячи лайков и больше трех тысяч комментариев. «Как ты можешь быть настолько милой?» — поинтересовался один. «Ты выглядишь потрясающе!» — отметил второй. «Как мне нравится твоя прическа!» — высказался третий.

В марте звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) поучаствовала в откровенной фотосессии для зоозащитной организации Peta. На опубликованных кадрах она так же запечатлена в ванне без одежды.

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