Популярная плюс-сайз-модель снялась обнаженной в ванне ради защиты животных

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) снялась обнаженной в рамках социальной кампании, направленной на закрытие океанариумов. Снимок публикует Daily Mail.

Знаменитость поучаствовала в фотосессии для зоозащитной организации Peta. На опубликованных позднее кадрах она запечатлена в ванне без одежды. «Касатки и дельфины десятилетиями страдают в тесных аквариумах, которые можно сравнить с ванной. Не ходите в океанариумы», — гласит надпись на постере.

Специалисты Peta провели параллель между размером ванны и резервуарами, в которых содержатся морские обитатели. Отмечается, что в них они испытывают стресс и одиночество. В связи с этим на снимок, автором которого стала фотограф Рут Роуз (Ruth Rose), добавили слоган: «Смогли бы вы провести свою жизнь в ванной?».

В марте Джемму Коллинз высмеяли в сети за порвавшееся на ягодицах платье. Ее сфотографировали в черном платье с серебристыми полосками собственного бренда Gemma Collins Collection. На фото она идет к машине, прикрывая порванный на ягодицах наряд сумкой.

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