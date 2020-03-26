Блогерша спародировала откровенный снимок модели в куртке на голое тело

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, спародировала откровенный снимок бывшего «ангела» бренда Victoria's Secret, бразильской модели Алессандры Амбросио. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На левом снимке 38-летняя манекенщица запечатлена в трусах и расстегнутом бомбере с декоративной отделкой, надетом на голое тело. На правом изображена Барбер в аналогичной позе и куртке, под которой отсутствует нижнее белье. «Когда находишь антибактериальный гель для рук на дне старой сумочки», — подписала она пост.

Поклонники блогерши оценили ее публикацию в комментариях. «Ты самая лучшая! С нетерпением жду каждый пост», — заявил один. «Продолжай в том же духе, смех нам всем сейчас нужен как никогда», — заметил другой. «Обожаю тебя», — сообщил третий. «Это я каждый раз, когда пытаюсь выглядеть сексуально», — отметил четвертый.

18 марта сообщалось, что Барбер скопировала фото американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной.

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