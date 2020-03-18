Блогерша спародировала обнаженное фото самой красивой женщины в мире

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, спародировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном коллаже изображена Хадид в распахнутой белой рубашке на голое тело и черных приспущенных джинсах с расстегнутой ширинкой. А рядом с ней — Барбер в похожем образе. «К вашему сведению, не все феминистки хотят освободить душу», — подписала она снимок.

Публикация блогерши за шесть часов собрала 130 тысяч лайков и около 800 комментариев. Подписчики оценили внешний вид австралийки, отметив ее внешнее сходство с моделью: «Кажется, что вы близнецы», «Кто из вас кто?», «Ты выглядишь даже горячее!» Многие отметили, что коллаж позабавил их и поднял настроение.

Ранее в марте Барбер повторила откровенную позу Дженнифер Лопес и рассмешила своих подписчиков.

Внешность Беллы Хадид в октябре прошлого года признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

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