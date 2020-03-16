Блогерша повторила откровенную позу популярной певицы и рассмешила подписчиков

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фото и видео знаменитостей, повторила откровенную позу популярной певицы Дженнифер Лопес и рассмешила подписчиков. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном коллаже запечатлена Лопес в белой рубашке, черных трусах с завышенной талией и жилете с атласными лентами в тон и босоножках на каблуке. Барбер сфотографировалась в похожем наряде и туфлях, скопировав позу певицы. «Не сегодня, корона (коронавирус). Не сегодня», — подписала она фото, добавив несколько хэштегов.

Публикация блогерши рассмешила ее подписчиков, собрав 269 тысяч лайков и более 2400 комментариев. «У тебя вышло даже лучше», «Ты реально выглядишь сексуальней, чем Лопес», «Вы с Джей просто потрясающие», «Наша королева!!», «Джей Ло, не сегодня!!» — написали они.

В марте Барбер спародировала еще одну знаменитость. Она повторила видеоролик с участием плюс-сайз-модели Эшли Грэм и насмешила пользователей. На оригинальных кадрах Грэм снимается для журнала Elle. Модель рекомендует пить больше воды, петь, смеяться и боксировать, сопровождая каждый совет соответствующими действиями. Эти части ролика сменяются пародиями Барбер, которая, например, вместо воды предлагает вино, а вместо смеха — плач.

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