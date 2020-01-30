Ценности
 
Последние новости
В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций
Россия объяснила новые санкции США реакцией на свои успехи
Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери
Трамп указал на способность Болтона развязать «шестую мировую войну»
Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе
Доказан простой способ избежать рака
Мультимиллионерша сорвала в лотерее миллионный куш
Бывший российский чиновник продаст американцам 10 тысяч электрокаров
Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей
Новости партнеров

Блогерша спародировала обнаженное фото самой красивой в мире женщины

Перейти в «Мою Ленту»

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной. Публикацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На оригинальном фото Хадид позирует на пляже почти полностью обнаженной — она сидит спиной к фотографу в бикини и соломенной шляпе с широкими полями. Барбер повторила этот образ, однако надела закрытые трусы с высокой талией и детскую панамку. «Когда Белла не делится своей шляпой», — подписала она пост.

Подписчики блогерши отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Могу поделиться с тобой!» — заявил один. «Комфорт превыше всего, я так считаю», — высказался другой. «Ты настоящая модель!» — оценил третий. «Вообще не вижу разницы между снимками», — сказал четвертый.

В ноябре прошлого года Барбер скопировала снимок из эротической фотосерии модного фотографа Дэвида Клика. Блогерша разместила на своем теле две целых пиццы.

Внешность Беллы Хадид в октябре прошлого года признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блогерша спародировала обнаженную модель и прикрыла грудь пиццей
Женщина спародировала откровенный снимок Рианны и порадовала поклонников
Женщина повторила обнаженные фотографии «единственной красавицы семьи Кардашьян»
Ценности
Ценности00:02Сегодня
Кара Делевинь

Замкнутый круг

Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
20:2229 января

Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье

19:1429 января

Мужчины полюбили еще один женский тренд

17:5929 января

Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана

Ценности00:0127 января

«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»

Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
17:1529 января

Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей

15:4629 января

Ветеран узнал реальную стоимость своих завалявшихся часов и упал

15:1029 января

Голливудская актриса вышла в свет в платье российского дизайнера

Ценности00:0915 января

Битва полов

Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
14:3329 января

Жена Бибера показала врожденную мутацию руки

13:2229 января

Самая красивая в мире женщина вновь снялась топлес для журнала

11:0929 января

Девушка со сколиозом стала моделью несмотря на диагноз

Россия
Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
В Госдуме назвали бесполезными новые антироссийские санкции США
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Российский чиновник пригрозил «набить морду» коллеге за негатив в соцсети
Все материалы
Мир
Отказывающиеся лечиться китайские больные станут преступниками
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
Все материалы
Бывший СССР
Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Украинские националисты получили половину бюджета Минкульта
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
На Украине завели дело против Обамы
Все материалы
Экономика
Вино оказалось под угрозой исчезновения
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Европа заставит компании отчитываться об экологии
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Самый привлекательный металл попал под подозрение
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
В KFC появится искусственная курица
Все материалы
Силовые структуры
Названы самые популярные у автоугонщиков места краж
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Все материалы
Наука и техника
Доказан простой способ избежать рака
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Впервые создана копия смертоносного коронавируса
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Раскрыта опасная уязвимость процессоров Intel
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
На свободу выпустили живое генетическое оружие
Все материалы
Спорт
Боец MMA вспомнил изнуряющий спарринг с Нурмагомедовым
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
«Заложники интриг и политики»
 
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
UFC стал жертвой хакеров
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущий гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Звезда популярного телешоу умерла от рака
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Мастера на все руки
 
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Все материалы
Ценности
Блогерша спародировала обнаженное фото самой красивой в мире женщины
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Мужчины полюбили еще один женский тренд
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Все материалы
Путешествия
Пассажиры рухнувшего в океан самолета чудом спаслись и попали на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Мультимиллионерша сорвала в лотерее миллионный куш
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Отрекшийся император Японии потерял сознание
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Школьные знания помогли дочери спасти отца от смерти
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
В США выставили на продажу дом для фанатов «Звездных войн»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы