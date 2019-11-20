Блогерша спародировала обнаженную модель и прикрыла грудь пиццей

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок из эротической фотосерии модного фотографа Дэвида Клика (David Clic). Коллаж был опубликован в Instаgram-аккаунте Барбер.

На верхнем фото обнаженная модель, одетая в черные колготки в сетку и белые носки, лежит на полу, едва прикрыв грудь небольшими кусочками пиццы. Барбер повторила оригинальный образ, однако разместила на своем теле две целых пиццы.

Подписчики блогерши оценили ее новую работу в комментариях. «Воистину эротическая фотосессия», — в шутку заметила одна. «Думаю, что твоя грудь лучше выглядеть и не может», — подчеркнула другая. «Как раз ела сегодня пиццу. Теперь стыдно, что не сфотографировала ее!» — поделилась третья.

В сентябре Барбер скопировала откровенный снимок американской поп-исполнительницы Рианны, снятой в красных трусах, черных чулках и перчатках для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!