Женщина спародировала откровенный снимок Рианны и порадовала поклонников

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала откровенный снимок американской поп-исполнительницы Рианны. Коллаж из двух фото появился в Instаgram-аккаунте Барбер.

На верхнем снимке обнаженная Рианна в красных трусах, черных чулках и перчатках позирует для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty, лежа на животе на белых простынях. На фото снизу — пародия Барбер, которая лежит в такой же позе и в том же наряде.

Фанатов блогерши восхитил ее внешний вид и изобретательность. «Черт возьми! Да я даже разницы не вижу!» — похвалила одна подписчица. «Наверное, это должно выглядеть безвкусно, но это совсем не так!» — удивлялась другая поклонница. «Ты слишком сексуальна, так что я даже не могу над этим смеяться!» — сыпал комплиментами третий комментатор.

Ранее в сентябре Селеста Барбер скопировала откровенный снимок супермодели Кендалл Дженнер. Коллаж из двух фото появился в Instgram. На снимке слева полностью обнаженная Дженнер позировала для фэшн-фотографа Мерта Аласа, прикрывая грудь рукой и скрестив ноги. На фото справа — пародия Барбер, которая стояла в точно такой же позе, отредактировав грудь в фотошопе.

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