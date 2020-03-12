Блогерша повторила видео популярной плюс-сайз-модели в белье и насмешила фанатов

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фото и видео знаменитостей, повторила видеоролик популярной плюс-сайз-модели Эшли Грэм и насмешила фанатов. Публикация появилась в ее Instagram.

На оригинальных кадрах Грэм снимается для журнала Elle в черном нижнем белье. Модель рекомендует пить больше воды, петь, смеяться и боксировать, сопровождая каждый совет соответствующими действиями.

В указанном ролике части видеозаписи с Грэм сменяются пародиями Барбер. Так, например, вместо воды она предлагает вино, вместо пения — свист, а вместо смеха — громкий плач. «Вот здесь какие-то интересные женщины совершают какие-то странные поступки в нижнем белье», — подписала публикацию блогерша.

Пост рассмешил подписчиков Барбер. «Это самый лучший танец!», «Обожаю тебя! Я смеялась до слез», «Ты — наше национальное достояние», «Именно так я и веду себя каждый день», «Твои советы гораздо лучше. Эшли, прости», — писали они.

Ранее в феврале Селеста Барбер скопировала откровенный снимок американской актрисы и фотомодели Дакоты Фаннинг.

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