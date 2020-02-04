Блогерша спародировала обнаженное фото американской актрисы в ванной

Блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала откровенный снимок американской актрисы и фотомодели Дакоты Фаннинг. Публикацией она поделилась в Instagram.

На оригинальном фото полностью обнаженная Фаннинг запечатлена в ванной комнате — она сидит в раковине напротив зеркала спиной к фотографу и наносит макияж. Барбер с точностью повторила этот сюжет, надев нижнее белье с высокой талией. «Ребята, не волнуйтесь, мне так же неудобно, как и вам», — подписала она пост.

Подписчики блогерши оценили ее новую публикацию в комментариях. «Умываю руки, теперь это мой любимый пост!» — заявил один. «Вот именно поэтому я никогда не оставляю свою зубную щетку в раковине в отеле», — заметил другой. «Когда ты опаздываешь на работу и пытаешься делать несколько дел одновременно», — пошутил третий. «Я думал, все именно так и наносят макияж», — высказался четвертый.

30 января сообщалось, что Барбер скопировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной. «Когда Белла не делится своей шляпой», — говорилось в подписи к фото.

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