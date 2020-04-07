Полная блогерша спародировала фото модели Victoria’s Secret в нижнем белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской супермодели и одной из «ангелов» бренда Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На коллаже совмещен снимок модели, на котором она позирует в комплекте цвета фуксия, и фото Барбер в похожем белье и такой же позе. «1 марта. 1 апреля», — подписала она пост, набравший больше 206 тысяч лайков.
Подписчики австралийки восхитились ее внешним видом. «Мне кажется, ты гораздо красивее!», «Выглядишь горячо! Береги себя!», «У тебя потрясающее тело», «Вы обе красотки, но твое тело мне нравится куда больше», — комментировали они.
Ранее автор блога о стиле жизни Knee Deep in Life Лора (Laura), на которую подписаны более 370 тысяч пользователей, решила повторить фотографию американской манекенщицы Мэдисон Брук (Madison Brooke), где последняя запечатлена в купальном костюме похожей популярной модели. Пародия Лоры рассмешила подписчиков, публикация набрала 25 тысяч лайков и множество комментариев.