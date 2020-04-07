Полная блогерша спародировала фото модели Victoria’s Secret в нижнем белье

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской супермодели и одной из «ангелов» бренда Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли в нижнем белье. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На коллаже совмещен снимок модели, на котором она позирует в комплекте цвета фуксия, и фото Барбер в похожем белье и такой же позе. «1 марта. 1 апреля», — подписала она пост, набравший больше 206 тысяч лайков.

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Подписчики австралийки восхитились ее внешним видом. «Мне кажется, ты гораздо красивее!», «Выглядишь горячо! Береги себя!», «У тебя потрясающее тело», «Вы обе красотки, но твое тело мне нравится куда больше», — комментировали они.

Ранее автор блога о стиле жизни Knee Deep in Life Лора (Laura), на которую подписаны более 370 тысяч пользователей, решила повторить фотографию американской манекенщицы Мэдисон Брук (Madison Brooke), где последняя запечатлена в купальном костюме похожей популярной модели. Пародия Лоры рассмешила подписчиков, публикация набрала 25 тысяч лайков и множество комментариев.

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