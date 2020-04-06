Блогерша повторила фото модели в откровенном купальнике и насмешила подписчиков

Популярная Instagram-блогерша опубликовала фотопародию, позируя в модном купальнике, и рассмешила пользователей сети. На снимок обратили внимание журналисты Daily Star.

Автор блога о стиле жизни Knee Deep in Life Лора (Laura), на которую подписаны более 370 тысяч человек, решила повторить фотографию американской манекенщицы Мэдисон Брук (Madison Brooke), где последняя запечатлена в купальном костюме похожей популярной модели.

Так, на опубликованном коллаже совмещен оригинальный кадр Брук в купальнике леопардовой расцветки и фото Лоры в аналогичном образе. Блогерша призналась, что фотографироваться в нем было крайне неудобно из-за слишком откровенного дизайна.

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Пародия Лоры рассмешила подписчиков, публикация набрала 25 тысяч лайков и множество комментариев. «Ты потрясающая!», «Ничто не смешит меня так, как твои посты», «Спасибо тебе! В это непростое время у нас хотя бы есть ты» — комментировали они.

Ранее в апреле австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила фото в бикини самой молодой миллиардерши в мире. На опубликованном коллаже совмещен снимок Дженнер, на котором она сидит в розовом бикини на стуле, стоящем в воде, и фото Барбер в похожем наряде и такой же позе.

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