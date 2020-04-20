Полная блогерша повторила фото певицы в бикини и рассмешила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок британской певицы Риты Оры, на котором последняя запечатлена в купальнике. Коллаж был опубликован в Instagram-аккаунте Барбер.

На опубликованном коллаже совмещен снимок исполнительницы, на котором она позирует в оранжевом бикини в бассейне, демонстрируя подтянутую фигуру, и фото Барбер в похожем купальнике в ванной. «Я скучаю по своим друзьям», — подписала она свой пост.

Публикация австралийки рассмешила ее подписчиков. «Вау, Селеста, ты шикарна», «Боже, твои посты делают мой карантин намного проще», «Обожаю тебя», «Это очень смешно», «Близнецы», «Не знаю, у кого получилось более сексуальное фото», — комментировали они.

В апреле Селеста Барбер спародировала снимок американской модели и телеведущей Крисси Тайген. На оригинальном снимке модель держит стакан воды в белом топе, шортах и накидке, в то время как Барбер позирует в похожем наряде с бутылкой алкоголя в руке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!