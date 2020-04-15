Полная блогерша повторила фото модели в коротком топе и насмешила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила снимок американской модели и телеведущей Крисси Тайген (Chrissy Teigen) в коротком топе и насмешила подписчиков. Фотография появилась Instagram-аккаунте Барбер.

На опубликованном коллаже совмещен снимок модели, на котором она держит стакан воды в белом топе, джинсовых шортах и накидке, и фото Барбер в похожем образе с бутылкой алкоголя в руке. «Говорят, нужно заняться готовкой. Говорят, это помогает скоротать время», — подписала она пост, набравший 216 тысяч лайков.

Подписчики австралийки оценили ее чувство юмора в комментариях под публикацией. «Каждый день ты заставляешь меня улыбаться. Спасибо», «Ты лучшая!», «Мне нравится, что ты готовишь с вином — так гораздо вкуснее», «Красотка!» — комментировали они.

В апреле Селеста Барбер спародировала снимок американской актрисы и фотомодели Эмбер Роуз, где она позирует в ярко-розовом слитном купальном костюме и неоновой маске-балаклаве на голове. Для шуточного поста Барбер, в свою очередь, тоже надела купальник, натянула черную маску с единственной прорезью для носа и приняла такую же позу.

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