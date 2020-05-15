Полная блогерша повторила видео самой молодой миллиардерши в бикини

Видео: celestebarber / Instagram

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный образ самой молодой миллиардерши в мире, предпринимательницы Кайли Дженнер в купальнике. Видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах 22-летняя Дженнер распыляет на тело солнцезащитное средство собственного бренда Kylie Skin. Ее запечатлели в черном бикини на диване рядом с бассейном. Барбер, в свою очередь, попыталась спародировать на видео позы миллиардерши, надев купальник того же цвета. Однако вместо спрея она использовала крем.

«Мы с Кайли учим вас, детишек, как быть сексуальными, точнее, богатыми. Черт! Точнее, как вести себя на солнце», — подписала публикацию блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Пост рассмешил подписчиков Барбер. «Тебе нужно стать нашим президентом, лучшая», «Я не могу, Селеста, ты очень смешная», «Именно так я выгляжу, когда пытаюсь быть сексуальной», — писали они.

В мае Селеста Барбер повторила фото модели Эбони Дэвис (Ebonee Davis) в нижнем белье и также повеселила поклонников. Последняя попозировала в зеленом комплекте марки Savage X Fenty, при этом ее лицо закрывает прозрачный тюль в тон наряда. Блогерша же сфотографировалась в кружевном белье, однако вместо прозрачной ткани она использовала плотный шарф.

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