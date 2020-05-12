Полная блогерша повторила фото модели в нижнем белье и рассмешила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный образ американской модели Эбони Дэвис (Ebonee Davis). Коллаж появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном снимке Дэвис позирует в зеленом комплекте нижнего белья бренда Savage X Fenty, при этом ее лицо закрывает прозрачный тюль в тон наряда. Барбер, в свою очередь, сфотографировалась в голубом кружевном белье, однако вместо просвечивающей ткани она использовала плотный шарф.

«Скучаю по тому, как я стояла на озере в прозрачных трусах с шарфом на лице», — подписала она публикацию, добавив хештег #celestechallengeaccepted. Пост рассмешил подписчиков Барбер. «Ты моя любимая знаменитость! Лучшая», «Я тебя просто обожаю», «Теперь мы будем ходить на пляж только в таком виде», — писали они.

В апреле Селеста Барбер спародировала откровенный образ бразильской топ-модели и бывшего ангела Victoria's Secret Адрианы Лимы. На оригинальном ролике последнюю запечатлели в нижнем белье, чулках и туфлях на каблуке. Барбер попыталась повторить позы Лимы, надев бюстгальтер, майку и трусы, а также колготки в сетку и босоножки. «Ты напомнила мне собаку, которая пытается устроиться поудобнее на диване», — написал один из поклонников в комментариях.

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