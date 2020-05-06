Блогерша отстригла челку вслед за самой красивой женщиной и насмешила фанатов

Австралийская блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, отстригла челку вслед за супермоделью Беллой Хадид, которую называют самой красивой женщиной мире, и рассмешила подписчиков. Видеоролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах модель палестинского происхождения позирует на диване в оранжевом прозрачном кроптопе, демонстрируя челку, которую самостоятельно отстригла во время самоизоляции.

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Австралийка, в свою очередь, попыталась повторить не только образ, но и прическу Хадид. Она сняла себя в рубашке такого же цвета и показала результат эксперимента над внешностью — слишком короткую неровную челку. «Если Белла отрезала челку — это вовсе не значит, что вы должны последовать ее примеру», — подписала блогерша пост, который набрал 701 тысячу лайков и 27 тысяч комментариев.

Описанная публикация рассмешила поклонников австралийки. «Теперь это мое любимое видео!», «Не могу перестать смеяться!», «Надо было мне отправить это видео подруге до того, как она отрезала себе челку», «Люблю тебя!» — писали они.

В марте подстриженные в домашних условиях челки признали трендом во время изоляции. Девушки по всему миру начали отрезать челку самостоятельно из-за закрытых на карантин салонов красоты. При этом некоторые их них признались, что меняют таким образом внешность от скуки.

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