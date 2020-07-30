Полная блогерша спародировала откровенную съемку Наоми Кэмпбелл

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок американской супермодели Наоми Кэмпбелл. Соответствующий коллаж появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном черно-белом кадре, сделанном в 2018 году, Кэмпбелл и рэпер Скепта позируют на кровати в рекламной кампании бренда MAINS. Автором работы стал фотограф Ал Ли (Al Le).

Барбер, в свою очередь, сфотографировалась вместе со своим супругом в нижнем белье и в аналогичной позе. Ее снимок собрал 300 тысяч лайков.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «О боже, ваши лица! Умираю от смеха!», «Спасибо вам, мне так не хватало веселья!», «То, что ты делаешь — бесценно», — писали они. «Первое фото — как я вижу себя. Второе — как меня видит муж», — пошутила русскоязычная пользовательница.

Ранее в июле блогерша повторила откровенный снимок британской певицы и модели Дуа Липы. Исполнительница была запечатлена на розовом фоне в слитном купальнике желтого цвета и белых кроссовках, сидя на велосипеде без заднего колеса. Для шуточной публикации Барбер выбрала аналогичные позу и образ, который дополнила защитной маской.