Полная блогерша повторила фото спортсменки в бикини и рассмешила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок американского фитнес-тренера и предпринимательницы Трэйси Андерсон (Tracy Anderson). Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном кадре спортсменка позирует в черном купальнике на фоне тропических растений, демонстрируя подтянутое тело. Барбер, в свою очередь, сфотографировалась в аналогичной позе и похожем бикини. «Прячусь от онлайн-тренировок, на которые я записалась еще в начале карантина», — подписала кадр блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

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Публикация рассмешила ее подписчиков. «Я тоже все еще прячусь», «Это довело меня до смеха», «По-моему, ты выглядишь прекрасно! Мне нравится эта публикация», «Эта подпись идеально описывает меня», «Люблю тебя!» — комментировали они.

В июне Селеста Барбер повторила видео российской гимнастки Аделины Лазаровой. На оригинальных кадрах спортсменка демонстрирует гимнастическую растяжку в туфлях на каблуках, джинсовых шортах и рубашке. Блогерша попыталась спародировать движения Лазаровой в похожем наряде и рассмешила подписчиков.

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