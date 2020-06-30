Полная блогерша повторила фото Ким Кардашьян в корсете и возмутила подписчиков

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на мировых знаменитостей, повторила фото телезвезды Ким Кардашьян и возмутила своих подписчиков. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Для очередного шуточного поста Барбер выбрала снимок, на котором Кардашьян запечатлена в корсете телесного цвета. Австралийка надела боди аналогичного оттенка и сфотографировалась в зеркало на камеру смартфона в позе как у знаменитости. «Дорогая Ким, черт возьми, сделай одолжение — купи корсет размером больше», — подписала фото блогерша.

Поклонники не одобрили новую публикацию Барбер. «Черт возьми, сделай одолжение и шути смешнее. Это не круто», «Ты находишь это смешным? почему она должна покупать больший размер? Бред», «До этого поста все было прекрасно, Селеста. А это — ошибка», — критиковали они.

Ранее в июне Селеста Барбер повторила ролик популярной британской исполнительницы Дебретт Барнетт, более известной как FKA twigs. На оригинальных кадрах знаменитость в нижнем белье танцует у шеста, демонстрируя растяжку. Барбер попыталась спародировать движения певицы в похожем наряде, однако ей не удалось поднять свой корпус, поэтому австралийка сползла с шеста.

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