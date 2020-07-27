Полная блогерша села на велосипед в купальнике ради пародии на фото певицы

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок британской певицы и модели Дуа Липы. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном кадре исполнительница запечатлена на розовом фоне в слитном купальнике желтого цвета и белых кроссовках, сидя на велосипеде без заднего колеса.

Барбер, в свою очередь, сфотографировалась на фоне бетонной стены в аналогичных позе и образе, который она дополнила защитной маской. «Никто никуда не едет», — подписала кадр блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

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Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Легендарно!», «Мне как раз хотелось над чем-то посмеяться, спасибо тебе!», «Это одна из лучших фотографий!», «Ты самая забавная! Всегда остаешься естественной», «Ты лучшая! Люблю тебя», — комментировали они.

В июле Селеста Барбер спародировала фото спортсменки в бикини и порадовала подписчиков. На оригинальном снимке Трэйси Андерсон (Tracy Anderson) позирует в черном купальнике на фоне тропических растений, демонстрируя подтянутое тело. Барбер снялась в похожем образе.