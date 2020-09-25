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Визажистка показала разницу во внешности с макияжем и без него и удивила сеть

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Фото: @Natural-but-BEAT / Reddit

Визажистка показала разницу во внешнем виде с натуральным макияжем и его отсутствием, чем удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на онлайн-платформе Reddit.

Американская бьюти-блогерша Тиана Меллс (Tiana Mells) решила на своем примере продемонстрировать мужчинам, которые хотят, чтобы девушка выглядела естественно и меньше красилась, чем отличается лицо без косметики от лица с естественным мейкапом.
 
В качестве доказательства Меллс сделала коллаж из четырех снимков, на которых запечатлела себя с разными видами макияжа. На фотографиях видно, что внешность визажистки с натуральным мейкапом существенно отличается от того, как она выглядит без него.


 
Пост визажистки набрал больше 20 тысяч апвоутов (аналог комментария или лайка под публикацией в социальных сетях — прим. «Ленты ру») и вызвал бурную реакцию среди читателей обоих полов. «Я сохраню себе это, чтобы никогда не забыть», «Да уж. Разница и правда заметна», «Ты хорошо выглядишь на каждом из фото», «Это все равно очень красиво!», «А мне нравишься настоящая ты. Красивая», «Это все правда!» — писали они.
 
В июле россиянка показала разницу между реальным внешним видом звезд и их фотографиями в соцсетях. Автор Instagram-аккаунта Beauty False демонстрирует снимки знаменитостей с ретушью и без нее. На размещенных кадрах они были запечатлены в расслабленных позах, за счет чего на их бедрах и ягодицах был виден целлюлит.

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