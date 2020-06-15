Выбраны самые нелепые ошибки фотошопа у девушек в соцсетях

Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки девушек при использовании фотошопа на снимках в соцсетях. Соответствующая подборка появилась на платформе Bored Panda.

WHICH DO YOU PREFER? It’s not a new idea that photoshop produces unrealistic standards for woman, and in this climate, where we have so much time to focus on what we are doing/eating it’s especially prevalent to remember that those photos are not REAL. Nitpicking over what you think are your ‘flaws’ (because common media fails to represent normal women everyday) is not your fault - it’s the media’s. YOU ARE BEAUTIFUL (inside and out) and you DONT have to look like those women in the media because even they are not necessarily REAL!!! Anyways rant over - stay safe angels xx Фото опубликовано @befitbryony

Например, юзер из Мичигана был озадачен постом блогерши в Instagram, которая уменьшала свою талию до неестественного размера.

Другой пользователь удивился кадру, на котором изображена девушка в облегающем черном платье и туфлях на высоких каблуках: из-за фотошопа изгибы ее тела казались очень крупными.

Юзерша из Великобритании в свою очередь высмеяла девушку, которая «разгладила» кожу лица настолько, что на кадре пропали очертания носа.

Еще один пользователь обратил внимание на коллаж, где сопоставлены две фотографии одной и той же девушки, которая снялась рядом с машиной в платье цвета хаки: справа был размещен снимок без ретуши, а слева — отредактированный вариант. На последнем юзерша заметно увеличила ягодицы, из-за чего дверь автомобиля на фоне искривилась.

В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа и демонстрировать изъяны своего тела в открытой одежде. Тренд поддержали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

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