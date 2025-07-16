Дарья Мороз выступила с трогательной речью на прощании с отцом

Актриса Дарья Мороз заявила, что режиссер Юрий Мороз был центром их семьи

Российская актриса Дарья Мороз выступила с трогательной речью во время церемонии прощания с ее отцом, режиссером Юрием Морозом. Ее слова публикует StarHit.

«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела», — сказала артистка.

Дарья родилась в первом браке режиссера с заслуженной артисткой России Мариной Левтовой. В 2000 году в семье произошла трагедия: во время катания на снегоходе Левтова ударилась головой о дерево и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, но спасти ее не смогли. Второй женой Мороза стала актриса Виктория Исакова, которая была старше его дочери всего на несколько лет.

14 июля сообщалось, что режиссера, продюсера и актера Юрия Мороза не стало в возрасте 68 лет. Артист на протяжении нескольких лет боролся с раком поджелудочной железы.