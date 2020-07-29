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Россиянка показала разницу между реальными лицами звезд и их селфи в соцсетях

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Фото: @beauty.false

В соцсетях показали разницу между реальными лицами звезд и их внешностью на селфи, которые они публикуют в интернете. На российский Instagram-аккаунт Beauty False с аудиторией более миллиона пользователей обратили внимание журналисты Daily Mail.

Администратор Beauty False разоблачает звезд с помощью коллажей, на которых демонстрирует их снимки с ретушью и без нее. Например, на одной из публикаций совмещены снимки блогерши из России под ником sweetie_juliana. На кадрах слева лицо девушки отретушировано, а справа — видны изъяны ее кожи.

На странице была также опубликована подборка коллажей, где соединены кадры с фотосессий популярных супермоделей и их снимки, сделанные папарацци. В серию попали Белла Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. Так, их запечатлели в расслабленных позах, за счет чего на их бедрах и ягодицах был виден целлюлит. Автор публикации призвала подписчиков любить себя, объяснив, что иметь изъяны — нормально.

Фото опубликовано @beauty.false

На еще одном коллаже сопоставлены две фотографии блогерши из Таиланда: справа был размещен снимок без фотошопа, а слева — отредактированный вариант. На последнем заметно, что юзерша значительно уменьшила себе талию, а также отретушировала черты лица, сделав их более выразительными.

Фото опубликовано @beauty.false

В июне знаменитости запустили флешмоб: они начали публиковать в соцсетях фотографии без фотошопа. Так, изъяны своего тела в открытой одежде продемонстрировали рэперша Карди Би, телеведущая Стейси Соломон, певица Деми Ловато, телезвезда Эшли Джеймс и другие.

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