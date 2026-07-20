Столб дыма заметили в Московской области после удара ВСУ

Жители Подольска сообщили о пожаре после атаки ВСУ на Подмосковье

Жители подмосковного Подольска заметили столб дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

Очевидцы отметили, что пожар разгорелся рядом с деревней Коледино.

ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 20 июля. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что специалисты зафиксировали разрушения в Одинцове, Подольске и Домодедове.

Кроме того, в результате атаки украинских военных два человека получили ранения. Как уточнил губернатор, один из них пострадал при пожаре, а второй — при взрыве дрона, который упал на трассе.