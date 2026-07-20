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08:20, 20 июля 2026Россия

Столб дыма заметили в Московской области после удара ВСУ

Жители Подольска сообщили о пожаре после атаки ВСУ на Подмосковье
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Жители подмосковного Подольска заметили столб дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

Очевидцы отметили, что пожар разгорелся рядом с деревней Коледино.

ВСУ атаковали Московскую область в ночь на 20 июля. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что специалисты зафиксировали разрушения в Одинцове, Подольске и Домодедове.

Кроме того, в результате атаки украинских военных два человека получили ранения. Как уточнил губернатор, один из них пострадал при пожаре, а второй — при взрыве дрона, который упал на трассе.

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