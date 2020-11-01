Российская туристка назвала страны с самыми вкусными завтраками

Российская путешественница сравнила завтраки в разных странах мира и назвала лучшие. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Соло-путешествия» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила туристка, самые скромные завтраки обычно подают в Европе: там они, как правило, состоят из хлопьев, сыра, мясной нарезки и кофе. В некоторых странах гостям при этом предлагают «прекрасную свежую выпечку». Так, например, случилось во Германии (Фрайбург) и Португалии (Лиссабон), где для постояльцев отеля пекли кексы и пироги.

«В Италии завтраки были скудными: невнятная ветчина, ужасный сыр пластинками, но зато кофе и круассаны там были потрясающими. (...) А в Барселоне сервировали прекрасный шведский стол с большим количеством фруктов», — рассказала россиянка.

Самые разнообразные завтраки, по ее мнению, оказались в Таиланде, где кроме привычных хлопьев, нарезок и каш подавали свежие фрукты и блюда местной кухни.

«А в Турции предлагали множество всяких помазок, салатов, закусок. Все это выглядит очень обильно, но, по сути, ела я там преимущественно фрукты и выпечку», — призналась блогерша.

В путешествиях по России, отметила туристка, она предпочитает питаться в кафе, чтобы пробовать кофе и разные блюда. Но лучший завтрак, по ее словам, был в отеле в Чемале (Республика Алтай): там предлагали шведский стол с кашей, яичницей, домашними колбасками, овощными салатами и пирожными.

Ранее российская туристка раскрыла четыре простых способа сэкономить на еде в путешествиях. В первую очередь россиянка порекомендовала не посещать кафе возле достопримечательностей, поскольку в этих местах еда может быть дороже.