Самый популярный курорт России ослабит запреты после серии рекордов по COVID-19

В Крыму, который считается одним из самых популярных российских курортов, в ближайшее время ослабят часть ограничений и запретов, введенных после серии рекордов по числу заражений коронавирусом. Об этом в среду, 13 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, с пятницы, 15 января, в торговых центрах Крыма откроются фуд-корты, а кафе и рестораны смогут работать без ограничений по времени. При этом остаются обязательными для соблюдения санитарные требования: прием посетителей в средствах индивидуальной защиты, обеспечение социальной дистанции и тщательная обработка помещений.

Вторая волна ограничений в регионе началась в октябре прошлого года: заведениям запрещено обслуживать посетителей без масок, а пожилым людям следует соблюдать режим самоизоляции. Также с конца декабря 2020-го были закрыты фуд-корты в торговых центрах, запрещено проведение банкетов и других крупных мероприятий, а кафе и рестораны не работали с 10 вечера до 8 утра.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Крыму было зарегистрировано 213 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе четыре случая с бессимптомным течением заболевания.

Крым в октябре прошлого года побил рекорд по числу новых выявленных случаев заражения COVID-19 как минимум 12 раз подряд. Спустя месяц республика оказалась среди самых худших регионов страны по заболеваемости коронавирусом.