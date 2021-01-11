Раскрыта стоимость самой дорогой путевки в Крым в 2020 году

Стоимость самой дорогой путевки в Крым в 2020 году составила чуть больше миллиона рублей. Полный список наиболее затратных путешествий, которые совершили соотечественники, раскрыт на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным туристической компании АЛЕАН, самая дорогая поездка в Крым обошлась паре россиян в 1,02 миллиона рублей. В цену входил перелет бизнес-классом, индивидуальный трансфер и проживание в пятизвездочном отеле Mriya Resort & SPA на 18 ночей.

При этом на втором месте по дороговизне оказалась путевка в Крым, приобретенная у туроператора «Спектрум», за 869 тысяч рублей на двоих. Купившие тур россияне проживали в разных пятизвездочных гостиницах в течение восьми дней.

Третьим самым затратным путешествием на полуостров оказалась семейная поездка родителей с одним ребенком на 33 дня, которая обошлась в 864,5 тысячи рублей. За эту сумму трое туристов проживали 23 дня в санатории «Демерджи» в Алуште с трехразовым питанием и оздоровительной программой, и 10 дней в Ялте в отеле «Крымский Бриз» с завтраками.

Ранее в январе стало известно, что самый дорогой отпуск россиян в 2020 году внутри страны обошелся в 10 миллионов рублей. Согласно данным ЦИАН, это равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. По информации представителей туристических компаний, путешествие на Сахалин было забронировано семьей из семи человек.