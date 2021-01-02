Названы любимые богатыми россиянами места для отдыха на Новый год

Любимым направлением внутреннего туризма на Новый год у богатых россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы. Соответствующие выводы содержатся в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка «Русский Стандарт», передает РИА Новости.

По данным аналитиков, в период пандемии коронавируса обеспеченные россияне стали внимательнее присматриваться к городам внутри страны. Так, самыми популярными направлениями оказались Санкт-Петербург, Карелия, Алтай, Краснодарский край (Сочи) и Камчатка.

В целом большинство путевок в новогоднем сезоне 2020-2021 оказалось оформлено на Мальдивы. На втором месте расположились ОАЭ, в частности, Дубай. Замкнули тройку лидеров Сейшелы. В пятерку самых востребованных курортов вошли Занзибар и Турция.

Ранее сообщалось, что самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай. Авиабилет туда и обратно обойдется в 216,8 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Он будет стоить 203 тысячи рублей. На третьем месте — билеты во Владивосток из Москвы и обратно. Этот перелет обойдется в 178,1 тысячи рублей.