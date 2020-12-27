Названы самые дорогие направления для новогодних путешествий

Самым дорогим направлением для путешествий из Москвы на новогодние праздники стал Дубай. Авиабилет туда и обратно обойдутся в 216,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip, сообщает RT.

Вторую строчку рейтинга занял перелет из Хабаровска в Москву и обратно. Он будет стоить 203 тысячи рублей. На третьем месте — билеты во Владивосток из Москвы и обратно. Этот перелет обойдется в 178,1 тысячи рублей.

На поезде дороже всего будет съездить из Москвы в Иркутск. Такое путешествие стоит 26,6 тысячи рублей. Из Санкт-Петербурга в Москву можно добраться за 19,8 тысячи рублей, а из Москвы в Сочи — за 18,3 тысячи.

Ранее специалисты сервиса «Туту.ру» назвали наиболее желанные страны среди россиян для путешествий после открытия границ. Оказалось, что большинство мечатет отправиться в Италию.